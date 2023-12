Donald Tusk: Odchodzący 2023 rok był pełen cudów

„Odchodzący 2023 rok był pełen cudów. Ostatni z nich to słowa z orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, że trzeba bronić konstytucji” — napisał na portalu X (d. Twitter) premier Donald Tusk.

Andrzej Duda w noworocznym orędziu wygłoszonym w TVP podkreślił, że w minionym roku w polskiej polityce doszło do fundamentalnych zmian. „Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać Konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć: rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem na taką dyskusję dotyczącą zmian prawnych otwarty. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie Konstytucji. A z taką sytuacją mamy obecnie, niestety, do czynienia” – powiedział Andrzej Duda i wezwał koalicję rządową do zaprzestania takich działań.

"Wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne” – stwierdził prezydent w orędziu.