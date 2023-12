Czy TVP może zostać zlikwidowana? Członek rządu: Jakaś spółka o tej nazwie musi być

Czytaj więcej Polityka Nowy szef TAI mówi o powrocie TVP Info i pasków informacyjnych - Atmosfera jest trochę rewolucyjna. Wszyscy mają przeświadczenie, że uczestniczą w czymś niezwykłym, historycznym - mówi w rozmowie z Onetem Grzegorz Sajór, nowy szef TAI, pytany o atmosferę w TVP po zmianie władz telewizji.

Berek przypomniał też, że w momencie zaprzysiężenia rządu Andrzej Duda deklarował gotowość do rozmowy z rządem na różne tematy.



Czy TVP i Polskie Radio mogą zostać zlikwidowane?

Następnie przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów zapytano o stan likwidacji, w jaki minister Sienkiewicz postawił TVP, Polskie Radio i PAP.



- Telewizja Polska i Polskie Radio to spółki prawa handlowego. A przepisy dotyczące spółek mówią, że jeżeli spółka nie ma zapewnionego finansowania, to podmiot, który jest jej właścicielem, jest odpowiedzialny za to, aby zgłosić stan, który może doprowadzić albo do likwidacji, albo do ich restrukturyzacji - odparł.



Czytaj więcej Polityka Ile zarabiają dyrektorzy TAI? Miliony złotych tylko w 2023 roku Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński w ramach kontroli poselskiej zwrócił się do TVP z pytaniem o zarobki dyrektorów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Tylko w 2023 roku szefowie TAI zarobili od kilkuset tysięcy do niemal 1,5 mln złotych.

Dopytywany czy media publiczne mogą być zlikwidowane, Berek stwierdził, że „nie ma wątpliwości, że w polskim systemie prawnym musi istnieć spółka TVP SA, musi istnieć Polskie Radio”. - Natomiast czy to jest ta spółka, czy kolejny podmiot o tej samej nazwie, to decyzja która będzie podejmowana za chwilę. Jesteśmy teraz w procesie badania stanu finansów, badania bilansu. Zobaczenia jakie są możliwości finansowania tego podmiotu — dodał.