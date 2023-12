10 najważniejszych 2023 roku. Subiektywny ranking Jerzego Haszczyńskiego

Wybrać takiego polityka jak Milei mogli chyba tylko mieszkańcy kraju, który przed stuleciem był prawie najbogatszy na świecie, a potem już tylko biedniał, doświadczany kryzysami, zamachami stanu i szybko gasnącymi nadziejami związanymi z pojawieniem się nowych liderów, głównie spod znaku peronizmu, lewicowego populistycznego nacjonalizmu. On sam nazywa się anarchokapitalistą, co przejawia się w zamiarach likwidacji publicznej edukacji, służby zdrowia, banku centralnego i waluty narodowej. Zwolennik zakazu aborcji i łatwiejszego dostępu do broni. Wielki admirator Izraela, co rzadkie w Ameryce Łacińskiej. Wspomina nawet o przejściu na judaizm (pochodzi z rodziny katolickiej). Zapowiada wielki zwrot w polityce zagranicznej, odcięcie się od głównych partnerów handlowych – Brazylii i przede wszystkim Chin. Odwołał wstąpienie Argentyny do antyzachodniego bloku BRICS. To wszystko wygląda na największy eksperyment społeczno-polityczny dzisiejszego świata.

5. Maria Lwowa-Biełowa, zbrodniarka wojenna

Stała się szczególnie odrażającym symbolem rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie. Stoi za procederem wywożenia tysięcy dzieci z terenów okupowanych, oddawania ich do adopcji w Rosji i rusyfikowania. Zarzut w tej sprawie postawił jej w marcu Międzynarodowy Trybunał Karny, wydając nakaz aresztowania.

AFP

Nakaz objął też Władimira Putina, on ma na sumieniu i inne zbrodnie, a Lwowej-Biełowej pozwala stosować wszelkie środki w celu przemieniania dzieci ukraińskich w kochające nową ojczyznę – Rosję. Ona sama chwaliła się, że udaje się to w ciągu paru miesięcy. Oskarżona o zbrodnie wojenne Lwowa-Biełowa to 38-letnia kobieta o łagodnym obliczu z artystycznym wykształceniem, piastująca urząd prezydenckiej pełnomocniczki do spraw, jakby to upiornie nie brzmiało, praw dziecka. Bliska rosyjskiej Cerkwi, jej mąż w dorosłym wieku został duchownym prawosławnym. Mają wspólnie pięcioro dzieci oraz pięcioro adoptowanych, ostatnie Lwowa-Biełowa przywiozła z okupowanego Mariupola.

6. Qin Gang, były szef chińskiej dyplomacji

Chiński VIP, który zniknął. Mimo młodego jak na pekińsko-komunistyczne warunki wieku, 57 lat, został rok temu szefem MSZ. Ledwie dał się poznać światu, zwłaszcza dzięki spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu, po siedmiu miesiącach został odwołany. Nie to było jednak zaskakujące, choć przyczyny nie podano. W momencie odwołania od paru tygodni nie wiadomo było, gdzie Qin jest. Do dzisiaj nie wiadomo.