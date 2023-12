Minister rządu Tuska zapowiada audyt wydatków Przemysława Czarnka

Dużo jest tego typu konfliktów, dużo tego typu zawiadomień wpływa również do ministerstwa. Ale trzeba ze sobą rozmawiać i musi to rozumieć także środowisko lekarskie. To nie jest tylko i wyłącznie komercyjny wyścig o to kto będzie miał więcej studentów, ale to jest również odpowiedzialność za jakość nauki, jakość nauczania. Jeżeli ktoś nie ma bazy, nie ma laboratorium, nie ma sprzętu, to nie ma również możliwości kształcenia na odpowiednim poziomie lekarzy, inżynierów a nawet humanistów. Na to trzeba zwrócić uwagę, ale to już chcemy ustalać w ramach zmiany formuły oceny punktacji poszczególnych uczelni. Myślę, że tu powinna się dokonać też zmiana. Powinna to oceniać obiektywna komisja edukacyjna.

A Państwowa Komisja Akredytacyjna? To instytucja stworzona w tym celu, ale jej skład był dyskusyjny.

Pan minister powołał ten skład zupełnie niepotrzebnie, bo mógł to już zostawić nowym władzom. Nowa kadencja PKA rusza od stycznia 2024 roku. Też te powołania weryfikujemy i pewnie też będziemy dokonywali korekty. Chodzi o to, by reprezentowane były wszystkie środowiska, wszystkie dziedziny nauki, żeby było to obiektywne i rzeczywiście spełniało swoją rolę. Ale podkreślam, to będzie ewolucja nie rewolucja.

W parze ze zmianami musi iść wzrost wynagrodzeń na uczelniach. Prezydent jednak zawetował ustawę.

Te podwyżki będą, bo naukowcy otrzymają podwyżki w wysokości 30 proc. i to już zostało wpisane do budżetu. To będzie pierwsza chyba sytuacja taka gdzie jeżeli minister podpisze rozporządzenie o podwyżkach, na które pieniądze są zabezpieczone w budżecie.