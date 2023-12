Robert Biedroń o przejęciu TVP przez nowy rząd: Styl się nie liczy

Robert Biedroń: Szymon Hołownia? Jesteśmy kumplami

Biedroń był też pytany o medialną wymianę zdań między nim a Szymonem Hołownią. Europoseł Lewicy skrytykował Biedronia za to, że jego poglądy w kwestii aborcji to „średniowiecze” na co marszałek Sejmu odparł, żeby Biedroń „spuścił z tonu”.



Czytaj więcej Polityka Hołownia kontra Biedroń. Marszałek Sejmu: Radzę, aby spuścił z tonu Jak spotkam Roberta popatrzę mu głęboko w oczy i upewnię się, że będzie mi w stanie w twarz, a nie do kamery, powiedzieć mi tego, co opowiada w mediach - mówił na konferencji prasowej marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, pytany o zarzuty formułowane pod jego adresem przez europosła Lewicy.

– Jesteśmy kumplami z Hołownią, byliśmy nimi zanim jeszcze weszliśmy do polityki. Nic nas nie poróżni. Ale w sprawie walki o prawa kobiet nie będzie żadnych kompromisów. To kobiety wygrały wybory, to kobiety dały nam władzę, musimy zrobić wszystko, by kobiety mogły wreszcie decydować o swoim zdrowiu i życiu – stwierdził. Lewica opowiada się za legalną aborcją do 12. tygodnia ciąży, Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje referendum ws. aborcji.



Chciałbym, aby prezydent Duda szukał w nas sojuszników Robert Biedroń, europoseł Lewicy

- Wiem że w Polsce 2050 jest wiele osób, które ze zdaniem Szymona się nie zgadzają - przekonywał jednak Biedroń.



- Dzisiaj Polki i tak robią aborcję, tylko że robią to w sposób nielegalny i niebezpieczny — dla naszych przyjaciół, przyjaciółek, żon, matek — dodał.