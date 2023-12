Prawnicy Donalda Trumpa: Korzystał z wolności słowa, 14 poprawka do konstytucji go nie dotyczy

Sprawę skierowała do sądu grupa wyborców z Kolorado, której doradzała organizacja Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Przedstawiciele tej ostatniej uważają, że Trump powinien być wykluczony z wyborów za podżeganie zwolenników do ataku na Kapitol w czasie nieudanej próby zakłócenia procesu przekazania władzy przez prezydenta.



Prezes organizacji Noah Bookbinder w wydanym oświadczeniu nazwał decyzję sądu „historyczną, usprawiedliwioną i konieczną, dla ochrony przyszłości demokracji” w USA.



Sądy w kilku innych stanach odrzucały podobne wnioski. Sąd Najwyższy w Minnesocie odrzucił próbę zablokowania startu Trumpa w prawyborach, ale nie rozstrzygnął, czy Trump może w ogóle ubiegać się o urząd prezydenta.



Prawnicy Trumpa przekonują, że przemówienie Trumpa do zwolenników z 6 stycznia 2021 roku było realizacją prawa do wolności wypowiedzi. Poza tym — ich zdaniem — 14 poprawka do konstytucji nie dotyczy prezydentów USA.