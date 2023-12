Tajemnicze śledztwo w sprawie wyborów kopertowych. Bez rozgłosu trwa już dwa lata

Jak to możliwe, że śledztwo toczy się z zawiadomienia fundacji OMZRiK, czyli podmiotu dysponującego dużo mniejszymi zasobami niż NIK? – Jesteśmy dumni, że udało nam się do niego doprowadzić. To kwestia konsekwencji w działaniu – twierdzi prezes OMZRiK Konrad Dulkowski.

Jak ustaliliśmy, w śledztwie prawdopodobnie badany jest tylko wątek dotyczący Poczty Polskiej. Nie można wykluczyć, że jest on analizowany również z zawiadomienia NIK. Jednak pewności nie ma, bo prokuratura o śledztwie informuje skąpo. – Z uwagi na dobro tego postępowania nie jest możliwe przekazanie bliższych informacji o planowanych czy wykonanych czynnościach procesowych, ani o ustaleniach śledztwa – podkreśla prok. Banna.

Ile straciła Poczta Polska na wyborach, których nie było?

Dodaje, że „większość czynności procesowych zleconych przez sąd w postanowieniu uchylającym decyzję prokuratury została już wykonana”. Zaś sąd nakazał m.in. ustalenie, jakie czynności poprzedziło wydanie przez premiera Morawieckiego decyzji w sprawie wyborów kopertowych, zbadanie, jakie w tamtym czasie obowiązywały akty prawe, regulujące przeprowadzenie elekcji prezydenckiej i oszacowanie skutków finansowych dla m.in. Poczty Polskiej. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, prokuratura poszukuje obecne biegłego, mającego wykonać to ostatnie z poleceń sądu.

Zdaniem Konrada Dulkowskiego, dwa lata śledztwa to wystarczająco dużo czasu, by przyniosło już jakieś efekty. – Najwyraźniej do zakończenia rządów przez PiS było traktowane priorytetowo. Przy czym priorytet polegał na tym, by robić jak najmniej – komentuje.