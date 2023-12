Ameryka w zasięgu pocisków Kima

Pocisk zakończył lot po około 1000 km w wodach między Japonią i Półwyspem Koreańskim. Jednak mógłby on jeszcze lecieć kolejne 14 tys. km. Amerykański wywiad ustalił, że reżim Kim Dzong Una rozwinął produkcję niewielkich ładunków jądrowych, które mogłyby zostać zamontowane na takiej rakiecie.

Dlatego w Białym Domu sprawę traktuje się bardzo poważnie.

– Jeśli KRLD zdecyduje się na uderzenie w Stany Zjednoczone lub naszych sojuszników, będzie to koniec reżimu Kima – ostrzegły we wspólnym oświadczeniu Waszyngton i Seul. Zrozumiano to jako groźbę całkowitej zagłady Korei Północnej.

W poniedziałek na znak solidarności do jednego z portów wojskowych Korei Południowej zawinął amerykański lotniskowiec „USS Missouri” z pociskami jądrowymi na pokładzie.