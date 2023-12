Jacek Nizinkiewicz: Stracone szanse PiS na nowe otwarcie

Po każdych przegranych wyborach i oddaniu władzy z PiS odchodzili politycy, tworząc nowe formacje. Tak z było w 2007 r., kiedy powstała Polska Plus z Ludwikiem Dornem, Jarosławem Sellinem i Jerzym Polaczkiem na czele. Tak było po przegranych wyborach prezydenckich Jarosława Kaczyńskiego, kiedy w 2010 r. powstała partia Polska Jest Najważniejsza, a w 2011 r. Zbigniew Ziobro dokonał secesji, tworząc Solidarną Polskę. Teraz Kaczyński chce uniknąć exodusu z PiS, szarpiąc cuglami, radykalizując przekaz i wchłaniając Partię Republikańską. Mimo że za Adamem Bielanem ciągnie się afera NCBiR, a za Łukaszem Mejzą liczne skandale, to Kaczyński przyjął ich z całym ugrupowaniem, żeby pokazać, iż PiS się nie rozpada, a powiększa. Kolejna będzie OdNowa Marcina Ociepy. Prezes wysłał sygnał, że obóz konserwatywno-prawicowo-narodowy konsoliduje się wokół PiS, dzięki czemu nie tylko uniknie podziałów w partii, ale również rozliczeń po oddaniu władzy. W strategię prezesa wpisuje się też skandal wywołany przez Grzegorza Brauna, osłabiający Konfederację i wzmacniający PiS.

Jednak Kaczyński, walcząc o spójność PiS, pokazuje brak pomysłu na partię w opozycji. Młotkowanie władzy, obrażanie Tuska czy twierdzenie, że „postkomuna wróciła do władzy”, jak napisał Piotr Gliński, to spychanie się na margines jako partia pieniaczy, opozycja totalna, i rozniecanie wojny polsko-polskiej, czego Polacy mają dość. Kurs Kaczyńskiego to zejście na ok. 25 proc. poparcia dla PiS przez twardy elektorat.

Wyciągnąć Morawieckiego z szafy

Zmęczony prezes po radzie politycznej partii pytał retorycznie, „dlaczego robiąc tyle dla społeczeństwa, uzyskaliśmy wynik gorszy?”. I odpowiedział sobie: „Sprawa będzie wyjawiona w głębszym opracowaniu, potrzebne są badania, rozeznanie w przemianach społecznych”.

Kaczyński zmarnował szansę na nowe otwarcie PiS, którego twarzą mógł być Morawiecki. Zamiast niego na front wystawił Przemysława Czarnka i Mariusza Błaszczaka, przedstawicieli partyjnego betonu. Z nimi jako frontmenami prezes może skonsolidować partię, ale nie ma szans na rządzenie. Kaczyński powinien wyciągnąć Morawieckiego z szafy, jeśli PiS chce wygrywać.