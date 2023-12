Beata Szydło: Jarosław Kaczyński jeszcze długo będzie naszym liderem

W rozmowie z TV Trwam Szydło oceniła, że „Donald Tusk wyciągnął wnioski ze swojego poprzedniego premierowania i w tej chwili będzie postępował nieco inaczej, tzn. będzie więcej pudrowania i miłego kreowania rzeczywistości, a czyimiś rękami będzie robił rzeczy niepopularne”. Jej zdaniem obecny rząd Koalicji 15 Października będzie takim samym gabinetem, jak poprzedni rząd Donalda Tuska, „tyle tylko, że będzie więcej kreacji i show”.

Była premier, obecnie eurodeputowana, zwróciła się również do wyborców Zjednoczonej Prawicy. - Chcę poprosić wszystkich tych z państwa, którzy głosowaliście na Prawo i Sprawiedliwość, którzy nas popieraliście, chcę wam podziękować za te wszystkie lata i wasze poparcie. Ale chcę was też poprosić: nie traćcie ducha. Zwyciężymy, damy radę! - mówiła.

Beata Szydło zapowiedziała start w wyborach do Parlamentu Europejskiego

- Były trudne okresy, trudne czasy, ale my jesteśmy formacją, która potrafi, mimo takiej porażki jak w tej chwili, pozbierać się, iść do przodu. Mamy dobry program. Po naszej stronie stoi naprawdę bardzo dużo zrealizowanych deklaracji, które składaliśmy. Polska się świetnie rozwijała w ciągu tych ośmiu lat. Programy społeczne pozwoliły przywrócić polskim rodzinom godne życie. To trzeba realizować, trzeba przede wszystkim również myśleć o bezpieczeństwie Polski, o tym, żeby Polska jako kraj była coraz bardziej gospodarczo, ale też politycznie ważnym krajem - powiedział europosłanka PiS.



Szydło została również zapytana o dywagacje dotyczące tego, że razem z prezydentem Andrzejem Dudą (po zakończeniu jego drugiej kadencji) będzie się starała o przejęcie władzy w PiS. Była premier oceniła, że takie „spekulacje mediów zawsze są bardzo intrygujące, natomiast najczęściej nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością”.