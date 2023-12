Grzegorz Braun uważa się za poszkodowanego. Chce ścigania Gudzińskiej-Adamczyk

Grzegorz Braun oczekuje ścigania Gudzińskiej-Adamczyk

Konfederacja postąpiła ze swoim posłem dość łagodnie — Braun został zawieszony wprawach członka klubu poselskiego i zakaz zabierania głosu na sejmowej mównicy.



Poseł Grzegorz Braun nie poczuwa się do winy. Twierdzi, że Gudzińska-Adamczyk zaatakowała go "słowem i czynem, w tym kopniakiem. Uważa więc , że to on jest osobą poszkodowaną i spodziewa się, że naruszenie jego nietykalności jako chronionego immunitetem posła będzie ścigane z urzędu.



Tymczasem postępowanie w sprawie jego wybryku wszczęła prokuratura, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że zostanie złozony wniosek o uchylenie immunitetu Brauna.



Gudzinska-Adamczyk: Napastnik nie może oskarżać, że napadnięty się bronił

Poszkodowana lekarka zaprzecza, jakoby kopnęła Brauna. Mówi, że szarpnęła go za rękaw, występując w obronie ważnego dla niej symbolu religijnego.



- Napaść na mój symbol religijny jest napaścią na mnie. To w Polsce dosyć powszechnie uznana sprawa — mówiła Gudzińska-Adamczyk w rozmowie z „Faktem”. Dodała, że nie zrobiła nic złego i procesu się nie boi.