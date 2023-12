Hołownia mówił też, że "odkąd Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się w Sejmie i rozmawiali długo (11 grudnia, po wyborze Tuska na premiera przez Sejm - red.) takie obrazki cieszą i stoją w kontrze z obrzucaniem łajnem politycznym pana premiera, nazywaniem go niemieckim agentem, porównywanie do Hitlera". Marszałek Sejmu nawiązał do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z sejmowej mównicy (nazwał Tuska "niemieckim agentem") oraz wypowiedzi Marka Suskiego (porównał zwycięstwo obecnej koalicji w wyborach do zwycięstwa NSDAP w Niemczech).



- Postawa pana prezydenta kontrastuje z ich (polityków PiS) zachowaniem i jest dla nas dobrym prognostykiem na przyszłość - dodał Hołownia.



- Cieszę się,że dziś dwie osoby kluczowe dla tego, aby ten 15 października zafunkcjonował, wyrazili dziś gotowość do współpracy. To bardzo ważny obrazek - podkreślił.



Szymon Hołownia: Krzysztof Bosak powinien wziąć udział w zapaleniu chanukowej świecy w Sejmie

Hołownia był następnie pytany o wniosek Nowej Lewicy, by usunąć Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów Konfederacji, z prezydium Sejmu (Bosak jest wicemarszałkiem). Miała to być reakcja na zachowanie w Sejmie Grzegorza Brauna - we wtorek Braun, przy użyciu gaśnicy, zgasił menorę w czasie uroczystości religijnej w parlamencie.



- Z tego co wiem od marszałka Bosaka narady Konfederacji będą jeszcze trwały, oni się konsultują ze sobą - odpowiedział. - Mam w tej sprawie wyrobione jasne zdanie, ja jako ja, nie konsultowałem tego jeszcze z Polską 2050. Jeśli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w ich szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem w prezydium Sejmu - dodał.