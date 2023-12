Paweł Kukiz: Pamiętam rządy Tuska, zagłosuję za rządem Morawieckiego

Paweł Kukiz: Morawiecki to lepszy wybór niż Tusk

W piątek szef koła Kukiz'15, Paweł Kukiz, który wszedł do Sejmu z list PiS, był w Radiu Plus pytany jak będzie głosował w sprawie wotum zaufania dla rządu Morawieckiego i wyboru Tuska na premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym.

- Skoro mam taki wybór, to będę wybierał jednak rząd Mateusza Morawieckiego, ponieważ pamiętam doskonale rządy Donalda Tuska sprzed ponad dekady - odparł poseł. Kukiz dodał, że rząd Morawieckiego to nie jest rząd jego marzeń, "ale z całą pewnością jest to lepszy wybór".

Na uwagę, że może najpierw zagłosować za wotum zaufania dla rządu Morawieckiego, a później poprzeć Donalda Tuska Paweł Kukiz odparł, że będzie musiał wysłuchać exposé lidera Platformy.

- Jeżeli nawiąże do zmiany ordynacji wyborczej, do wzmocnienia roli referendów, do konieczności wprowadzenia instytucji sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli, jednym słowem zmian podstaw ustrojowych tego postkomunistycznego państwa, to wtedy się zastanowię jak zagłosować. Podobnie jeśli takie deklaracje dotyczące referendów czy spraw ustrojowych, ordynacji wyborczej nie padną z ust premiera Morawieckiego, to również się zastanowię, czy zagłosować za tym rządem - oświadczył Paweł Kukiz.