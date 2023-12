Szynkowski vel Sęk: Trzeba do końca walczyć, by Polska nie wpadła w ręce Tuska

- To będzie fatalny wybór. Jeśli ktoś ma tego rodzaju wyskoki i teraz ma być szefem polskiej dyplomacji, to ja jestem przerażony - powiedział szef MSZ, zapytany o przyszłego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jego zdaniem polityk PO „w ostatnich latach zasłynął m.in. z tego, że nie potrafił w sposób transparentny pokazać kontaktów, wynikając z podróży służbowych”. - Afera katarska w PE, później okazało się, że jego tłity pokazywał rosyjski ambasador w ONZ, słynny tłit „thank you USA” używany przez rosyjską propagandę - dodał. - PiS swego czasu myślał o rozbiorze Ukrainy – takie słowa wypowiedział Sikorski. Rzecz niewyobrażalna - zaznaczył minister.

Szynkowski vel Sęk: Trzeba walczyć, by Polska nie wpadła w ręce Donalda Tuska

Polityk zapytany został także o dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. Jak powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, „do końca, jeśli sprawa nie jest przesądzona w głosowaniu, trzeba walczyć o to, by Polska nie wpadła w ręce Donalda Tuska i jego kolegów, bo to jest niesłychanie groźne”. Jak podkreśla minister, „każdy z członków rządu w tej chwili bardzo intensywnie wykonuje swoje obowiązki”. - Staramy się dać z siebie wszystko. Widzę to po koleżankach i kolegach - zapewnił szef MSZ.

Zapytany o odprawy dla ministrów, Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że ministrom nie przysługują odprawy. - To wynagrodzenie po czasie sprawowania funkcji. Ma to znaczenie tylko w przypadku ministrów, którzy nie są posłami. Ja akurat jestem posłem, będę otrzymywał uposażenie poselskie - stwierdził polityk. - Jest coś takiego, jak wyrównanie przez jakiś czas – 3 miesiące – w przypadku długoletnich ministrów, a w przypadku tych, którzy sprawowali krótko funkcję to jest przez miesiąc. Do uposażenia. To niewielka kwota - dodał szef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk.