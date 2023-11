PiS ma plan jak zdominować komisje śledcze w obecnym Sejmie

Dlaczego więc dzisiaj PiS chce powołać się na tamten wyrok?

Bo pozwala mu skierować dziś sprawę o podział miejsc w komisjach śledczych do Trybunału zdominowanego przez PiS. - Nie zgodzimy się na mniejszą liczbę miejsc w komisjach - wskazuje nasz rozmówca z PiS.

Opozycja będzie przeciw większości

W wielostronicowym uzasadnieniu TK do tamtego wyroku z 2006 r. (przewodniczącym składu był sędzia Andrzej Mączyński) nie odnosił się on do podziału komisji na określone partie.

„Nie ma wątpliwości (taki zarzut nie został jednak sformułowany we wniosku grupy posłów), że wybór posłów w skład komisji śledczej jest aktem, który nie mieści się w zakresie właściwości Trybunału Konstytucyjnego określonym w art. 188 pkt 3 Konstytucji” - czytamy w uzasadnieniu wyroku TK.

Trybunał podkreślił jednak, że „uprawnienie udzielone Sejmowi zostanie wykorzystane z zachowaniem zasady pluralizmu politycznego, reprezentatywności decyzji oraz przy poszanowaniu praw mniejszości parlamentarnej, w tym przy zapewnieniu możliwości oddziaływania na treść podejmowanego aktu definiującego powierzoną komisji śledczej sprawę także posłom niezrzeszonym”.