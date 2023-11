Szczerba: Kaczyński powinien być wezwany przed każdą z komisji śledczych

Czytaj więcej Polityka Komisja ds. wyborów kopertowych. Michał Dworczyk: Może za nią zagłosuję - Być może sam zagłosuję za powołaniem tej komisji, bo mam dosyć kłamstw i manipulacji, których przez ostatnie dwa lata muszę wysłuchiwać na ten temat - powiedział w RMF FM poseł PiS Michał Dworczyk, odnosząc się do mającej powstać komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych.

- Jak to jest możliwe, że ktoś próbował zabrać kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej, przekazać je rządowi, a konkretnie (ministrowi aktywów państwowych Jackowi - red.) Sasinowi, który bez umów wydawał polecenia spółkom państwowym takim jak Poczta Polska czy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, które sobie drukowały karty wyborcze? - pytał.

- To są dramatyczne sytuacje. Jeżeli nie zatrzymamy tej recydywy, jeżeli nie pokażemy tej patologii, to ta pogarda, to złodziejstwo, te nieprawidłowe działnia mogą wrócić i wtedy tej skali złych działań nie będziemy w stanie zatrzymać - ocenił.

"Nie można być sędzią we własnej sprawie"

Pytany o możliwość utrudniania przez posłów PiS prac komisji śledczych Michał Szczerba powiedział, iż nie wyobraża sobie, że PiS będzie miało większość w tych komisjach. - Nie wyobrażam sobie, że będzie mogło blokować decyzje takich komisji śledczych - dodał. Oświadczył jednocześnie, że "będzie próba wrzucenia" byłego ministra Jacka Sasina do "komisji kopertowej", być może byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka do komisji ws. "willi plus" czy też byłych członków kierownictwa MSWiA, Macieja Wąsika lub Mariusza Kamińskiego, do komisji ws. Pegasusa.

Co by się wydarzyło, gdybyście jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rządzili trzecią kadencję? Oglądalibyśmy w Wiadomościach rozmowy polityków opozycji z ich psychologiem, z ich lekarzem? - mówił podczas debaty w Sejmie dotyczącej powołania komisji w sprawie Pegasusa poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.

Na pytanie, czy obecna większość się na to nie zgodzi Szczerba odparł, że nie można być sędzią we własnej sprawie.