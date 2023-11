Lech Wałęsa: Przyspieszyć zejście Andrzeja Dudy ze stanowiska

- To jest tak daleko strach przed rozliczeniami, strach przed odpowiedzią na wszystkie rzeczy, które źle zrobili, że popełniają straszliwe błędy. Myślą, że oszukują naród. Trzeba czasu i oni sami będą się wstydzić, że w czymś takim uczestniczyli - stwierdził.



Lech Wałęsa o Donaldzie Tusku: Gdyby kampania trwała miesiąc dłużej nie potrzebowałby sojuszników

Były prezydent był następnie pytany czy będzie patrzył na ręce Donaldowi Tuskowi, gdy ten powoła rząd.



- Na dziś jest najlepszym z polityków, którego popierałem i popieram bo wiedziałabym, że on taki jest. Obawiam się, co zauważyłem ostatnio, że trzeba zrozumieć i trochę go wspierać, bo chyba czuje się trochę zmęczony - odpowiedział. Jak dodał wskazuje na to wymiana zdań z Miłoszem Kłeczkiem z TVP, która "nie była w jego klasie" (Tusk dwa razy zwrócił uwagę dziennikarzowi TVP, że ten powinien wyjąć rękę z kieszeni, gdy zadaje mu pytanie - red.).



Panie Churchill, gdyby pan poprawił to co Wałęsa mówi, to demokracja byłaby piękna Lech Wałęsa, były prezydent

- Dlatego musimy go wspierać, musimy mu pomagać, musimy mu wybaczać, bo pięknie mu to wyszło - dodał.



- To on właściwie wygrał wybory. Gdyby miesiąc była dłużej kampania wyborcza to nie potrzebowałby żadnych sojuszników. Tak był dobry i tak ładnie to ustawiał - stwierdził.