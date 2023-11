Wynik wyborów był jednoznaczny: zarówno jeśli chodzi o większość na sali sejmowej, ale też jeśli chodzi o wymiar symboliczny Prof. Rafał Chwedoruk, politolog

- Jeśli chodzi o casus Mateusza Morawieckiego warto zwrócić uwagę, że jest to polityk, który za chwilę zostanie szeregowym posłem, jednym z wielu współliderów PiS. Trudno sobie wyobrazić, by szybko dostał drugą taką szansę w życiu politycznym, jaką miał przez ostatnich sześć lat



Prof. Rafał Chwedoruk: PiS chce zamknięcia partii, by ją ratować

Prof. Chwedoruk zauważył, że kandydaturę Morawieckiego przeforsował Jarosław Kaczyński, "wbrew głównemu nurtowi PiS". - I tym można wyjaśnić zaangażowanie prezesa PiS w ratowanie premiera, którego uratować się nie da, ale przynajmniej można przedłużyć jego polityczną agonię, licząc na to, że przedłużanie obecności Mateusza Morawieckiego w wielkiej polityce uratuje chociaż resztki jego wpływów, pozwoli na utrzymanie jego jakiejkolwiek obecności w gremiach kierowniczych PiS - wyjaśnił.



- To oznacza także poświęcenie na ołtarzu konsolidacji partii relacji z większością opinii publicznej - stwierdził prof. Chwedoruk dodając, że obecna sytuacja jest "memogenna", a politycy tworzący rząd bez poparcia mogą stać się obiektem krytyki polegającej na ich wykpiwaniu.



- Apogeum tego wszystkiego nastąpi na sali sejmowej. Wówczas posłowie i posłanki opozycji będą mieli pole do popisu. PiS zdaje się wieść dialog bezpośrednio z własnym zapleczem partyjnym. Chce zamknięcia, hermetyzacji partii, po to by ją ratować - ocenił politolog dodając, że jest to strategia podobna do tej, jaka towarzyszyła kampanii wyborczej PiS w 2011 roku. Prof. Chwedoruk stwierdził przy tym, że PiS może - w imię hermetyzacji partii - pogodzić się z gorszym wynikiem wyborów samorządowych, niż partia ta mogłaby osiągnąć przy innej strategii.