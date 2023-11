Czytaj więcej Polityka Prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł "przełomowy" rząd Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju, powołując rząd RP, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Nie chcemy awantury, nie chcemy tego, co widać, że część opozycji szykuje już teraz, czyli zemsty i rewanżyzmu, bo to będzie po prostu część igrzysk i chaosu, który oni ewentualnie wywołają. Polacy oczekują konstruktywnego programu i Dekalog Polskich Spraw taki jest - uważa premier.



"Niesławny" początek prac Sejmu

Zdaniem Morawieckiego Polacy w wyborach zdecydowali, że co prawda PiS wygrał wybory, ale "musi mieć koalicjanta".



Dlatego premier zastrzega, że nie proponuje "trzeciej kadencji PiS", ale zaprasza do współpracy inne ugrupowania.



- Proponujemy, aby inni przyłączyli się do nas, a my przyłączymy się do innych - oświadczył.



Współpraca miałaby się i ułożyć na podstawie Dekalogu Polskich Spraw i mimo "niesławnego" początku pracy Sejmu X. kadencji.