W poniedziałek o godz. 16:30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. - Trochę mi to dziwnie powiedzieć, ale w ogóle się tym nie przejmuję ani o tym nie myślę - skomentował w Polsat News współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Myślę, że to jest po prostu takie przedłużanie rzeczy, która jest w ogóle bez sensu naprawdę. Dziwię się trochę panu Morawieckiemu, że to robi - dodał. - Po co ten teatr cały? Myślę, że jedni kradną - tak uważam, nie jestem w stanie wskazać w tej chwili kto, ale to wyjdzie wcześniej czy później - drudzy się ustawiają - ktoś chce być członkiem zarządu NBP - trzeci niszczą dokumenty. I nawet jeżeli tak nie jest, jak mówię do końca, to właściwie nikt mądry nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego się przedstawia nazwiska, które nie chcą być ministrami po to, żeby złapać następne dwa tygodnie - mówił wicemarszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty: Jarosław Kaczyński jest bezradny

Lider Nowej Lewicy zapewnił, że dotychczasowa opozycja - Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Lewica - jest gotowa do tego, by utworzyć rząd. - Finał jest jasny, tutaj się nic nie zmieni. My jesteśmy pozapinani, podogadywani właściwie we wszystkich najważniejszych sprawach. Tu się nic nie wydarzy i wszystkie formacje mówią to głośno w mediach - powiedział Czarzasty.

W niedzielę w rozmowie z Polsat News europoseł PiS Adam Bielan wyjawił, że nowy gabinet Mateusza Morawieckiego "to będzie rząd składający się głównie z ekspertów". - Tam nie będzie pierwszoplanowych polityków - dodał. W wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, iż to, by w rządzie "nie było zbyt wielu polityków" to jego pomysł. Kaczyński zaznaczył, że nieprawdą jest, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego.