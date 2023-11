Sasin był też pytany czy powoływany w poniedziałek rząd Mateusza Morawieckiego jest rządem na cztery lata czy na kilkanaście dni, jakie będą dzielić powołanie rządu i głosowanie w Sejmie nad wotum zaufania dla niego (PiS nie ma większości w Sejmie, nie ma też koalicjanta).



Jacek Sasin: Nasi wyborcy oczekują, że spróbujemy utrzymać władzę

- Nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że będzie ekstremalnie trudno uzyskać wotum zaufania dla tego rządu. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy tej próby podjąć. Nasi wyborcy oczekują tego, abyśmy podjęli tę misję. Mam kontakt z wieloma osobami, które na nas głosowały i które mówią: spróbujcie, zróbcie wszystko, aby zachować władzę - odparł.



To ostatecznie głosowanie w parlamencie pokaże czy ten rząd ma większość Jacek Sasin, minister aktywów państwowych

- Kluczowe jest tutaj zachowanie Trzeciej Drogi. Sama nazwa Trzecia Droga do czegoś zobowiązuje. Jeśli Trzecią Drogą miało być dojście do tego, że Donald Tusk jest znów premierem, no to jest to jednak jakaś forma oszustwa wobec tych wyborców, którzy głosowali na Trzecią Drogę. Jeśli Trzecia Droga oznacza Donalda Tuska, to dlaczego nie poszli razem? Oczekiwałbym od Trzeciej Drogi, ich liderów, aby trzymali równy dystans, aby przynajmniej rozważyli ofertę od Mateusza Morawieckiego



A dlaczego nowy rząd PiS tworzy Morawiecki, mimo że to on prowadził PiS do wyborów, w których partia ta utraciła większość?



- Nie ma sensu wymieniać premiera, który zapewnił nam tak wysoki wynik wyborczy po ośmiu latach rządów - odparł Sasin.