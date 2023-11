Były prezes Binance, prosi sędziego by pozwolił mu opuścić USA

Prawnicy byłego dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao, wzywają amerykańskiego sędziego do odrzucenia wniosku Departamentu Sprawiedliwości o zakazanie mu powrotu do domu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do czasu wyroku za naruszenie wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.