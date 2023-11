Nowy rząd. Kto dostał propozycję od Morawieckiego? Czarnek: nie wiem, czy ktokolwiek

- To premier Morawiecki dostał misję formowania rządu, a nie ministrowie premiera Morawieckiego, więc to on wie - zastrzegł.

Refundacja in vitro. Przemysław Czarnek: Ja zdania nie zmieniłem

Na antenie RMF FM minister edukacji i nauki był też pytany o "radykalną zmianę" zdania polityków PiS w sprawie in vitro. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy "Tak dla in vitro", który ma przywrócić budżetową refundację in vitro w wysokości co najmniej 500 mln zł rocznie. Część posłów PiS deklarowała, że poprze projekt.

- Nie wiem, czy to jest radykalna zmiana zdania. W naszym klubie jest mniej więcej połowa zwolenników i przeciwników (refundacji in vitro - red.) - powiedział Przemysław Czarnek.

- Ja zdania nie zmieniłem. Mam szacunek do wszystkich ludzi i mówię to od razu przy odpowiedzi na pytanie, żeby (odpowiedzieć - red.) hejterom, którzy ewentualnie już czekają na twitterach, żeby napaść - nie ma dla mnie znaczenia, kto jak się począł, natomiast sama metoda (in vitro - red.) budzi wątpliwości etyczne i dlatego ja będę przeciwko finansowaniu jej z budżetu państwa, tyle. Ale jest legalna, oczywiście metoda in vitro jest legalna, można ją stosować - mówił minister.

Przemysław Czarnek nie zgodził się też z opinią, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji był błędem, przez który Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory.