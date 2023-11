- Prawda jest taka, że w budżecie na przyszły rok nie ma ani pieniędzy zabezpieczonych na osłony energetyczne, nie ma nic. Jest podwyżka VAT na żywność. Miejmy świadomość, oni przychodzą dziś, próbują udawać Gwiazdora, czy świętego Mikołaja. Oni będą przychodzili z workami pieniędzy, ale to są puste worki. W budżecie na przyszły rok nie ma pieniędzy ani na osłony od cen energii, ani na obniżony VAT na żywność - przekonywała.



Posłankę Polski 2050 spytano następnie co stanie się z VAT-em na żywność, który od nowego roku miałby wrócić do poziomu 5 proc. (obecnie stawka ta wynosi 0 proc.) i czy ceny prądu w przyszłym roku pozostaną zamrożone.



Musimy mieć świadomość, że obejmujemy państwo w głębokiej nierównowadze finansów publicznych Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050

- Naprawiamy świat od priorytetów. Najbardziej proinflacyjne, ale też trudne dla portfeli byłyby ceny prądu. Pracujemy nad rozwiązaniami, które mają ten gigantyczny, zaplanowany przez rząd Morawieckiego wzrost cen energii elektrycznej o 70 proc. zatrzymać. Jeżeli musimy nawet wychodzić z mrożenia cen i przeciwdziałać równocześnie inflacji, to musi być łagodniejsze - odpowiedziała.



Hennig-Kloska: VAT na żywność finansuje 800plus

A VAT na żywność?



- VAT na żywność niestety mielibyśmy (na poziomie 5 proc. od 2024 r. - red.), on finansuje dzisiaj m.in. waloryzację 800plus. To jest kilkanaście miliardów, rząd PiS zlikwidował zerowy VAT na żywność, by sfinansować 800plus - odpowiedziała.