PiS się skarży. "Sejm miał ciężko pracować, a obradował dwie godziny"

- Apeluję o to, żeby Sejm w tej sprawie dzisiaj się wypowiedział, zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko - mówił minister. - Do pana przewodniczącego Donalda Tuska, byłego przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej apeluję o to, aby nie tylko zobowiązywał polskich eurodeputowanych do tego, żeby sprzeciwiać się tym zmianom traktatowym, (...) ale żeby przekonywać kolegów z EPL, żeby sprzeciwili się tym zmianom. Będzie dzisiaj test w głosowaniu, na ile jest pan skuteczny w tej sprawie - mówił polityk PiS.

Czytaj więcej Polityka Tusk zapowiada powołanie komisji śledczych. Ostrzega polityków PiS. "Będzie kara" Jeszcze wiele, wiele dni będziemy mieli rząd, który nie jest rządem, premiera, który nie jest premierem, będziemy obserwowali misję, która nie jest misją, tylko próbą zarobienia pieniędzy i trochę czasu - mówił na konferencji prasowej w Sejmie lider KO, kandydat większości parlamentarnej na premiera, Donald Tusk.

Po tym, jak minister Szymon Szynkowski vel Sęk skończył przemawiać, Piotr Zgorzelski ogłosił trzyminutową przerwę w związku z wnioskiem zgłoszonym przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę (PiS), po czym Sejm zajął się pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ws. refundacji in vitro.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli poselski projekt uchwały w sprawie zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Projekt skierowano do komisji do spraw Unii Europejskiej. We wtorek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński (PiS) złożył wniosek, by Sejm zajął się projektem na posiedzeniu plenarnym. Jabłoński chciał, by Sejm zebrał się też ponownie we wtorek wieczorem, by głosować nad uchwałą - jego wniosek przepadł.

Zmiana traktatów UE? Poseł Konfederacji zarzuca PiS hipokryzję

Na początku środowych obrad głos zabrał Grzegorz Płaczek (Konfederacja). Poseł przypomniał, że w środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych PE, zalecającym zmianę unijnych traktatów. - Dziś Parlament Europejski głosować będzie nad zmianą unijnych traktatów, które w sposób drastyczny przyspieszą budowę superpaństwa, w którym kraje członkowskie takie jak Polska nie będą miały już wkrótce nic do powiedzenia - oświadczył Grzegorz Płaczek.

- Wczoraj w tej sprawie wpłynął projekt uchwały podpisany przez posłów PiS-u - mówił poseł Konfederacji. - Pomysł dobry, ale cóż to za hipokryzja z państwa strony, bo zdaje się, że spóźniliście się państwo z tym pomysłem kilka lat. Przecież to właśnie państwa rząd sprzedawał w ostatnich ośmiu latach polską suwerenność w Brukseli - mówił polityk Konfederacji, zwracając się do posłów dotychczasowego obozu rządzącego.