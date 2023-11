Tusk wyraził przy tym nadzieję, że "być może złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych otrzeźwi przynajmniej niektórych polityków PiS-u". - I będzie wielkim znakiem ostrzegawczym: przyjdzie już wkrótce osądzenie tego co robicie i kara za to co robicie - ostrzegł.



- Niewykluczone że już w przyszły wtorek powołana zostanie komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych - zapowiedział Tusk. - Ale jestem przekonany, że do końca roku pracę rozpoczną także dwie kolejne komisje śledcze. Komisja badająca tzw. aferę wizową, to też jest ważne, również zapobiegawczo. Ta komisja ma ujawnić nie tylko skalę i charakter nadużyć, ale będzie też pomocą dla tych, którzy będą chcieli naprawić system wydawania wiz - dodał. - Trzecia komisja śledcza, projekt uchwały w sprawie jej powołania także złożymy, to komisja ds. wyjaśnienia, nazwijmy to, spraw Pegasusa, ale chodzi nie tylko o to narzędzie inwigilacji opozycji, ale o cały zestaw działań, które były i niemoralne i nielegalne - kontynuował. - Mam nadzieję, że ta komisja śledcza będzie ostrzeżeniem dla wszystkich bez wyjątku, którym przyjdzie do głowy wykorzystywać państwo przeciw obywatelom i opozycji - wyjaśnił.



Donald Tusk zapowiada ujawnienie majątków współmałżonków ludzi władzy. Również posłów

Tusk zapowiedział następnie złożenie ustawy, którą określił mianem ustawy "czyste ręce". - Chodzi o obowiązek ujawniania majątków współmałżonków ludzi władzy: premier, ministrowie, posłanki, posłowie, senatorki i senatorowie oraz organy wykonawcze we władzach lokalnych - wyliczał osoby objęte takim obowiązkiem Tusk.



Objęcie takim obowiązkiem posłów oznaczałoby, że majątek żony musiałby ujawnić m.in. premier Mateusz Morawiecki. Ujawnienia majątku jego małżonki od dawna domagała się opozycja.



- Będziemy także robili porządek z komisją zwaną kiedyś "lex Tusk". Odwołamy skład tej komisji na kolejnej części posiedzenia Sejmu, a później zastanowimy się nad przyszłością prac tej komisji - mówił też kandydat większości parlamentarnej na premiera.



Tusk zapowiedział też złożenie przez KO projektu ustawy ws. legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży.