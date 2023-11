O tym, że Pfizer pozywa Polskę za zamówione szczepionki na COVID-19, których Polska nie odebrała, poinformował w środę "Dziennik Gazeta Prawna".



Pytany o to jak podoba mu się w Sejmie (Mentzen jest w tej kadencji posłem-debiutantem), lider Nowej Nadziei odparł, że "bardziej mu się podobało na stadionie niż w Sejmie".

- Atmosfera podobna, poziom kultury jednak wyższy na stadionie. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że jak jedna osoba mówi to cała reszta się drze, tupie, wali rękoma w te swoje stoliki, krzyczy. To jest gorzej niż w podstawówce. Takiego poziomu chamstwa i braku kultury... U mnie w podstawówce była wyższa kultura niż w Sejmie. Ja do takiego chamstwa nie jestem przyzwyczajony - tłumaczył.



Mateusz Morawiecki zaprosił Konfederację na rozmowy

A czy Konfederacja uczestniczy w rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim ws. powołania nowego rządu?



- Nie prowadzimy żadnych rozmów z premierem Morawieckim na temat nowego rządu - odparł Mentzen. Jak dodał "nie będzie żadnego rządu Morawieckiego", bo PiS nie ma większości i nie zdołał nawet przeprowadzić wyboru swojego wicemarszałka (Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek).