- Dziś mamy sytuację, gdy opozycja próbuje przedstawić swoją koalicję, która ma stworzyć nowy rząd: tuż po wyborach skupiają się na osobach, które mają z trudem podzielić na stanowiska ministerialne, jednocześnie wycofując się ze swoich obietnic wyborczych - dodała.



Na pytanie, z których obietnic wyborczych wycofała się koalicja Sójka wskazała "kwotę wolną od podatku, kredyt 0 proc.". - 800plus w sumie nie wiadomo jakie jest stanowisko - dodała, mimo że w umowie koalicyjnej KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy pojawiła się deklaracja, że koalicja nie będzie odbierać już przyznanych świadczeń.



- Mamy wiele przykładów różnych posłów z różnych części koalicyjnych, które są bardzo odmienne. Życzę powodzenia tym osobom, żeby się dogadały. Są partie, które mają bardzo odmienne poglądy i trudno znaleźć tam wspólny mianownik - podsumowała Sójka nie wskazując jednak które to partie i na czym polegają te różnice.



Minister w rządzie Mateusza Morawieckiego nie chce odpowiedzieć na pytanie czy wejdzie do nowego rządu Morawieckiego

Sójka była pytana czy jest jakikolwiek poseł spoza klubu PiS i koła Kukiz'15, który poprze rząd Morawieckiego.



- To pytanie do niezależnych posłów, ale też do pana premiera - odparła.