Polityk Partii Demokratycznej porównuje Donalda Trumpa do nazistów

Pritzker przypomniał, że w Niemczech w latach 30-tych imigrantami nazywano nawet ludzi, którzy mieszkali w Niemczech od pokoleń. - To sposób na segregowanie ludzi a ostatecznie... dehumanizowanie ich i zabijanie - stwierdził.



- Nie wiem dokąd zmierza to w przypadku Donalda Trumpa. To, co mogę powiedzieć, to fakt, że sprawy, o których mówi (Trump) przerażają tych, którzy znają historię Europy i lat 30-tych i 40-tych. Jestem głęboko zaniepokojony jego skłonnością do zemsty i tym, co to będzie oznaczać dla tych grup, które nie poprą go w wyborach z 2024 roku, jeśli zostanie wybrany - dodał.



Gubernator Illinois o sondażach, w których Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem: Ludzie na razie nie koncentrują się na agendach kandydatów

Pytany o sondaże, w których Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem w kluczowych dla wyniku wyborów stanach, Pritzker stwierdził, że na razie sondażami nie należy się tak bardzo przejmować, ponieważ obecnie Amerykanie "jeszcze nie porównują ze sobą kandydatów i nie oceniają ich filozofii i agendy".



- Ludzie nie skupiają się (na tym) aż do konwencji (wyborczych) - dodał precyzując, że chodzi o miesiące między lipcem a listopadem.



W niedzielę Trump pojawił się na granicy z Meksykiem zapowiadając zaostrzenie polityki wobec imigrantów po powrocie przez niego do Białego Domu. Obietnica walki z napływem nielegalnych imigrantów - m.in. przez zbudowanie muru na granicy USA z Meksykiem - było jednym z najważniejszych haseł wyborczych Trumpa w 2016 roku, gdy wygrał wybory prezydenckie z Hillary Clinton.