Od wyborów zarówno PiS, jak i dotychczasowa opozycja przekonują, że to przedstawiciel ich obozu powinien dostać zadanie budowy nowego rządu. Teoretycznie wybory wygrało PiS i powinno dostać szansę tworzenia gabinetu, ale nie ma zdolności koalicyjnej. Jednak politycy PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki sugerują, że możliwe jest uzyskanie przez partię Jarosława Kaczyńskiego większości w nowym Sejmie. Pierwsze posiedzenie planowane jest na 13 listopada – na kolejny poniedziałek. Wtedy Sejm wybierze marszałka. Wedle pierwszych powyborczych zapowiedzi, który płynęły z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy wtedy miał też zdecydować o tym komu powierzy zadanie budowy gabinetu. W poniedziałek rano szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek, oznajmił, że Andrzej Duda decyzję już podjął i poinformuje o niej wieczorem, w specjalnym telewizyjnym orędziu.



PiS i Konfederacja myślą podobnie

Co myślą o tym ankietowani przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”? Blisko 40 proc. badanych (37,3 proc.) uważa, że szansę tworzenia rządu powinien dostać polityk PiS. 22,3 proc. ankietowanych twierdzi tak zdecydowanie, a 14,9 proc. uważa, że tworzeniem rządu „raczej”powinien zająć się właśnie polityk PiS. Ogólny wynik – 37,3 proc. – to nieco więcej niż PiS otrzymało w październikowych wyborach. Z sondażu wynika bowiem, że za takim rozwiązaniem opowiada się przede wszystkim elektorat PiS (82 proc.) oraz Konfederacji (45 proc.).

Tomasz Sitarski

Fotel premiera dla opozycji

Zdecydowana większość ankietowanych uważa jednak, że prezydent nie powinien wskazywać na polityka PiS – to blisko 60 proc. badanych (58 proc.). Przy tym, aż 48,1 proc. „zdecydowanie” nie zgadza się z tym, by to kandydat PiS otrzymał misję tworzenia rządu. „Raczej” nie zgadza się 9,9 proc. ankietowanych. Zgody na powierzenie misji tworzenia rządu politykowi PiS nie ma rzecz jasna w gronie wyborców Koalicji Obywatelskiej – przeciw jest 99 proc. jej elektoratu, Lewicy – 100 proc. oraz Trzeciej Drogi – 87 proc.