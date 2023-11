Kidawa-Błońska to doświadczona parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie zasiadała nieprzerwanie od 2005 roku aż do teraz, gdy wybrano ją na senatora. Była rzecznikiem dwóch rządów, wicemarszałkiem Sejmu, a w końcu marszałkiem niższej izby parlamentu. I wkrótce może objąć kolejną ważną funkcję. To ona, a nie Magdalena Biejat z Lewicy, ma większe szanse na fotel marszałka Senatu.

Słaba kontrkandydatka

Biejat należy do Lewicy Razem, a o tym, że może zostać marszałkiem, napisał m.in. „Newsweek”. Jego zdaniem, skoro Donald Tusk zostanie premierem, a pracami Sejmu pokieruje ktoś z Trzeciej Drogi, Senat powinien przypaść Lewicy. Zdaniem naszych rozmówców jej kandydatura jednak osłabła.

Powodów ma być kilka. Jednym z nich jest to, że w 2025 roku Polska ma sprawować prezydencję w UE, co podniesie znaczenie marszałków obu izb. – W tej sytuacji funkcję w Senacie powinien sprawować ktoś z dużym doświadczeniem – mówi jeden z naszych rozmówców. – Takich osób jest w tej izbie wiele, samych byłych marszałków Sejmu lub Senatu mamy sześcioro: Borusewicza, Borowskiego, Schetynę, Grodzkiego, Kidawę-Błońską, a z PiS Karczewskiego. Mamy też byłego premiera Pawlaka. Na ich tle Biejat wypada słabo – wyjaśnia.

Kolejnym powodem ma być to, że – jak uważają przedstawiciele KO – Lewica uzyskała dobry wynik w wyborach do Senatu dzięki uczestnictwu w pakcie senackim, a w innych warunkach nie wprowadziłaby dziewięciu senatorów. – Marszałek Senatu to zbyt dużo władzy dla Lewicy. Pamiętajmy, że w oficjalnej hierarchii marszałek Senatu stoi wyżej niż premier i może nawet pełnić obowiązki prezydenta – zauważa jeden z polityków.