Ryszard Petru: Posprzątać po "Polskim Ładzie", "Polskim Chaosie"

Petru przekonywał, że polskie finanse publiczne są w złym stanie.



192 mld Na tyle Ryszard Petru szacuje wielkość "dziury Morawieckiego" w obecnym budżecie

- Mamy dziś dziurę Morawieckiego w wysokości 192 mld zł. O tyle polskie państwo wyda więcej niż będzie miało dochodów. W tym roku dług Morawickiego wynosi 187 mld, o tyle przyrosło zadłużenie. Słyszę, że wszystko jest dobrze. Nie jest. Olbrzymi dług i deficyt, który pozostawiają po sobie. Trzeba przestawić Polskę na tory wzrostu - podkreślił.



- Mamy bilion 700 mld zł długu, zerowy prawie wzrost - przekonywał.



A czy Ryszard Petru mógłby zostać ministrem finansów w nowym rządzie?



- Moje aspiracje muszę schować do kieszeni. Mnie interesuje naprawa gospodarki w tej czy innej formie. Najważniejsze z punktu widzenia skuteczności jest to, abyśmy się dogadali. To jest ważniejsze niż wszystkie osobiste ambicje - odparł.