Wybory 2023. Marcin Duma: Polacy jak Amerykanie, częściej głosują przeciw komuś

Wynik wyborów jest efektem polaryzacji między dwoma największymi ugrupowaniami PiS i PO. Jest to produkt polityki opartej na bardzo silnych podziałach. W Stanach Zjednoczonych podział jest klarowny. Wielka Brytania, gdzie podział jest wymuszony przez system polityczny, idzie jednak w innym kierunku. Tam poparcie zaczyna się ogniskować poza Partią Pracy i Partią Konserwatywną. Ostatnio świetnie sobie radzą Liberalni Demokraci, a do niedawna taką rolę pełniła Szkocka Partia Narodowa. W tych wyborach w Polsce przepływy między obozami politycznymi były znikome.

Przed wyborami mówiło się, że to kobiety zdecydują o wyniku tych wyborów. Tak się stało?

W wyborach prezydenckich 2020 roku kobiety znacznie częściej głosowały niż mężczyźni. Andrzeja Dudę wybrały panie. W tych wyborach kobiety również poszły licznie od urn wyborczych. Fakt, że kobiety tak licznie wzięły udział w wyborach, sprawił, że opozycja jest silniejsza. Młodsze kobiety zbudowały wynik Lewicy, którego były trzonem. Głos oddały także na Trzecią Drogę i Koalicję Obywatelską. To nie znaczy, że kobiety nie głosują na PiS, tylko że robią to znacznie rzadziej.

Ludzie uwierzyli w moc swojego głosu?

W 2019 roku głosowali za kontynuacją polityki PiS. W tych wyborach głosowali przeciwko. PiS w ostatnich trzech latach włożył wiele pracy w to, żeby Polacy chcieli zmiany. Opozycja mądrze wykorzystała ten nastrój. Na to składa się bardzo wiele czynników, m.in. powrót Donalda Tuska, czyli legendarnego – z punktu widzenia opozycji – lidera, którego częścią historii są zwycięstwa nad PiS. W ostatnim etapie kampanii bardzo ważna była zgodność między ugrupowaniami i liderami opozycji, którzy postawili na budowę mobilizacji poprzez wspólną wizję. Mądrość, którą wykazały się te środowiska, zaowocowała szerokim poparciem. PiS na głowę zwaliła się pandemia i wojna w Ukrainie, ale sam też popełnił wiele grzechów. Największym przewinieniem było pokazanie, że może podejmować decyzje, kompletnie nie przejmując się wolą społeczeństwa. Oczywiście mówię o zaostrzeniu prawa aborcyjnego poprzez wyrok TK. PiS broni się tym, że nie jest za to odpowiedzialny, bo była to niezawisła decyzja TK. Jednak doskonale wiadomo, czyja była to inicjatywa i czyj był to wniosek, a także z kim są związani sędziowie, którzy podjęli tę decyzję. PiS mógł chociaż spróbować zdekryminalizować aborcję, żeby osoby, które pomagają w aborcji nie ponosiły odpowiedzialności karnej.