Czytaj więcej Prawo karne Obrońca kierowcy seicento chce kasacji wyroku ws. wypadku Beaty Szydło Wraca sprawa Sebastiana Kościelnika, młodego kierowcy, który sześć lat temu zderzył się z rządową kolumną. Ucierpiała wówczas m.in. ówczesna premier. Mężczyzna został uznany winnym nieumyślnego spowodowania wypadku, ale jego obrońca chce kasacji.

Mec. Maciej Zaborowski, pełnomocnik Szydło, zaprzecza, by jego klientka „w jakikolwiek sposób starała się celowo utrudniać wykonanie prawomocnego wyroku Sądu”, a jego zdaniem „działanie polegające na przekazywaniu mediom nieprawdziwych informacji należy traktować jedynie jako element kampanii wyborczej” (Kościelnik startuje do Sejmu z listy KO – przyp. aut.). Potwierdza jednak, że ani była premier, ani oficer BOR nie przekazali osobistych kont.

„Beata Szydło wniosła o przekazanie całości nawiązki na rzecz Caritas Polska, zaś drugi z pokrzywdzonych na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami. Dodatkowo, Pani Premier wskazała, iż w przypadku jakichkolwiek problemów z wykonaniem wyroku w zakresie wpłaty nawiązki prosi o kontakt z jej pełnomocnikiem, a także wskazała drugi numer rachunku depozytowego kancelarii do ewentualnego wykonania wyroku w powyższym zakresie. Pan Kościelnik ani jego pełnomocnik nigdy nie kontaktowali się ze mną w tej sprawie pomimo posiadania danych kontaktowych. Stosowne dokumenty znajdują się w aktach sprawy sądowej” – odpisał „Rz” mec. Zaborowski. I podkreślił, że „pokrzywdzeni, w tym Pani Beata Szydło, nigdy nie wnioskowali o orzeczenie przez Sąd na ich rzecz nawiązki – Sąd uczynił to z urzędu, co jest obligatoryjne w przypadku warunkowego umorzenia postępowania”.

Kto ma rację w sporze o nawiązkę? Rozstrzygnie sąd

Jak wynika z odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” sędzi Beaty Górszczyk, rzecznik krakowskiego sądu, sprawa niezapłaconej nawiązki została podjęta z urzędu – 6 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu przesłał dokumenty celem wykonania orzeczenia w zakresie warunkowego umorzenia postępowania najpierw do Sądu Rejonowego w Olsztynie, a ten, ze względu na nowy adres zamieszkania Kościelnika – do Sądu Rejonowego w Poznaniu Grunwald i Jeżyce. Do sprawy został wyznaczony sędzia Zbyszko Mielnik – to on zdecyduje o tym, kto ma rację w sporze o nawiązkę.

Sebastian Kościelnik twierdzi, że chce zapłacić nawiązki i zamknąć sprawę definitywnie. – Poprosiłem znajomego dziennikarza o pomoc, by ustalił adres pani Szydło i oficera BOR – mówi.

Od 1 października za uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego środka kompensacyjnego, gdy chodzi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego – grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.