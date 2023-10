Kreml sabotuje walkę z ociepleniem klimatu

Na poprzednim spotkaniu w Egipcie ponad 80 państw zgodziło się stopniowo zmniejszać zużycie paliw kopalnych.

Już w ubiegłym roku na szczycie klimatycznym w Szarm el-Szejk w Egipcie przedstawiono propozycję stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych, ale napotkała ona stanowczy opór Arabii Saudyjskiej i innych gospodarek, polegających w dużym stopniu na ropie oraz gazie.

Ale nie Kreml. „Jeśli dochody Rosji z eksportu zmniejszą się do 350 mld dolarów, Władimir Putin raczej nie będzie kontynuował wojny z Ukrainą” – stwierdził niezależny, rosyjski politolog Kiriłł Rogow na łamach „Financial Times”.

„W ostatnim dziesięcioleciu średni roczny dochód Rosji z eksportu (którego przytłaczającą większość stanowi ropa i gaz) wynosił ok. 430 mld dolarów, przy średniej cenie ropy marki Brent 67 dolarów za baryłkę. W 2022 zyski wzrosły do 590 mld dolarów. W tym roku oczekiwany jest dochód na poziomie 460 mld dolarów” – opisuje Rogow.

Dodatkowy dochód w wysokości ok. 200 mld dolarów rocznie to są właśnie pieniądze potrzebne na prowadzenie wojny.

Dwa ostatnie lata były rekordowe pomimo zachodnich sankcji nałożonych na Kreml za wojnę w Ukrainie. Jedynie w 2015 i 2020 spadły one do ok. 350 mld dolarów, ale nie wskutek działań Zachodu lecz obniżenia cen ropy do 47 dolarów za baryłkę.