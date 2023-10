Ale obecne oskarżenia są już drugimi w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W 2015 r. stanął przed sądem za przyjmowanie łapówek od znajomego biznesmena w zamian za interwencję w jego spór z rządem Dominikany, jednak sprawę umorzono.

Oskarżony senator Bob Menendez. Są wezwania do odejścia

Teraz posypały się apele o jego rezygnację. Wśród nich są głosy czołowych demokratów z jego własnego stanu, m.in. senatora Cory’ego Bookera, który wcześniej wielokrotnie bronił Menendeza. Tym razem stwierdził, że oskarżenia są „szokujące i niepokojące”. Do niego dołączyła ponad połowa członków Senatu, którzy też uważają, że powinien podać się do dymisji. – Nie interesują mnie wyjaśnienia, dlaczego ma sztabki złota w materacu ani nic takiego. Powinien podać się do dymisji – powiedział senator John Fetterman z Pensylwanii.

Jest bardzo prawdopodobne, że obecny pozew skończy karierę Menendeza. Jeżeli senator nie poda się do dymisji, teoretycznie rzecz biorąc, każdy z członków Senatu może złożyć rezolucję o jego usunięcie, a potem do zatwierdzenia wniosku potrzeba 67 głosów. Jak na razie jednak nie ma większości za jego dymisją. Wpływowi demokraci w Senacie, jak Chuck Schumer czy John Manchin, ostrożnie podchodzą do oskarżeń. – Każdy obywatel jest niewinny, dopóki sąd nie udowodni mu winy. Pozwólmy mu się obronić – powiedział Manchin.

Menendez, który wcześniej zrezygnował z przewodniczenia wpływowej senackiej komisji ds. stosunków międzynarodowych, odmawia podania się do dymisji. – Będę nadal reprezentował mieszkańców New Jersey, tak jak to robię od 18 lat – powiedział.

Jak wynika z Public Policy Polling, tylko 8 procent wyborców ma o nim pozytywne zdanie, a 74 procent jest nastawione negatywnie, co nie wróży mu dobrze, jeżeli chciałby się ubiegać o kolejną kadencję.