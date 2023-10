Finał skandalu z członkiem SS-Galizien w parlamencie: Kanada ma czarnoskórego spikera

Spiker Izby Gmin prowadzi debaty, egzekwuje przestrzeganie regulaminu Izby, a w głosowaniach uczestniczy tylko wtedy, gdy dochodzi do impasu i jego głos jest decydujący. Spiker powinien zachowywać polityczną neutralność.



Lider Nowych Demokratów, Jagmeet Singh, mówił, że pierwszym zadaniem spikera będzie "przywrócenie honoru Izbie".



Skandal w kanadyjskiej Izbie Gmin z owacją na stojąco dla członka SS-Galizien

Było to nawiązanie do skandalu, który doprowadził do odejścia ze stanowiska poprzedniego spikera, Antony'ego Roty. Rota, w czasie wizyty w parlamencie Kanady Wołodymyra Zełenskiego, przedstawił obecnego w parlamencie 98-letniego Jarosława Hunkę jako "ukraińskiego bohatera". Tymczasem, jak się okazało, Hunka w czasie II wojny światowej służył w 14. Dywizji Grenadierów Waffen-SS, znanej jako SS-Galizien.



Po słowach Roty Hunka otrzymał w parlamencie Kanady owację na stojąco.



Rota, gdy sprawa została nagłośniona przez Centrum Szymona Wiesenthala, przeprosił za incydent i wziął całą odpowiedzialność na siebie. Ostatecznie zdecydował się odejść ze stanowiska.



Premier Kanady, Justin Trudeau, w ubiegłym tygodniu przeprosił za incydent mówiąc, że "była to pomyłka, która głęboko zawstydziła parlament i Kanadę".