Strzeżek: Mogłem przystąpić do PiS-u, ale wybrałem trudniejszą drogę

- PiS nie będzie miał jakichkolwiek zahamowań, bo wiedzą, że czwarta kadencja w ustrojach demokratycznych byłaby ewenementem na skalę światową. Już druga kadencja w duże mierze polegała na tym, żeby PiS-owska nomenklatura zabezpieczyła się finansowo. Trzecia kadencja polegałaby na tym samym, ale do potęgi n-tej. Bulwersowała na sprawa Piotra Glińskiego, który rozdawał granty na lewo i prawo różnym współpracownikom polityków PiS-u. Gdyby PiS wygrał wybory, to będziemy mieć do czynienia z powiększeniem tego procederu - podkreślił parlamentarzysta.

PiS abdykował w kwestii realnego programu mieszkaniowego Jan Strzeżek, lider Młodej Polski, kandydat Trzeciej Drogi do Sejm

- Nie widzę woli reformatorskiej w PiS-ie. Raczej chęć korzystania z wyborczych zdobyczy - dodał.

Jan Strzeżek: Za metr mieszkania w Warszawie trzeba zapłacić dwie średnie pensje

Strzeżek mówił następnie o swoich postulatach programowych.

- Przede wszystkim realny program mieszkaniowy. Stratuje z Warszawy, w której mieszkam całe życie i widzę ile w tej chwili kosztują mieszkania. Obecnie nie ma żadnej dzielnicy, gdzie mieszkanie za metr jest tańsze niż 10 tysięcy zł. To sprawia, że osoba, która zarabia średnią krajową musi dwa miesiące pracować na metr mieszkania na rynku deweloperskim. PiS abdykował w kwestii realnego programu mieszkaniowego. W tej chwili proponuje program kredytowy, który doprowadził tylko do tego, że ceny mieszkań wzrosły - zaznaczył kandydat do Sejmu.