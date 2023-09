Minister rolnictwa: Świat polityki jest niedorzeczny

Robert Telus mówił w piątek, że byłoby dobrze, żeby Ukraina wycofała skargę do WTO na Polskę. - Ta skarga jest w ogóle bezpodstawna - dodał. Ocenił, że "jest nie do pojęcia", że próbuje się skarżyć Polskę "za to, że Polska pomaga polskiemu rolnikowi". - Słyszę informację medialną, że przed Światową Organizacją Handlu nas będzie reprezentować Unia Europejska - kolejna rzecz niedorzeczna dla mnie, ale żyjemy w świecie polityki, świat polityki, tej europejskiej szczególnie, czasami jest niedorzeczny i ciężki do ogarnięcia jakimś normalnym rozumem - powiedział minister rolnictwa.

Kiedy Polska zniesie embargo na zboże z Ukrainy?

Polska oczekuje, że Ukraina wycofa skargę do WTO, Ukraina oczekuje, że Polska wycofa embargo. Czy za miesiąc zakaz importu ukraińskiego zboża zostanie zniesiony?

- Chcę powiedzieć jasno: my nie zdejmiemy naszego embarga, gdy nie wypracujemy wspólnego, pewnego, bezpiecznego i skutecznego rozwiązania, żeby interes polskiego rolnika był zabezpieczony i żeby zboże ukraińskie nie wjeżdżało do Polski. To jest jakby number one (numer jeden - red.), nie ma nic ważniejszego jak interes polskiego rolnika - mówił Telus.

Minister zaznaczył, że Polska i Ukraina będą kontynuować rozmowy oraz "szukać rozwiązania". - Cieszę się, że Ukraina zaczęła rozmawiać z nami, a nie nad naszymi głowami z UE - dodał oceniając, że "to była też rzecz niedorzeczna".

Robert Telus powtórzył, że problemem jest to, aby zboże z Ukrainy "pojechało tam, gdzie ono jest potrzebne". - Nawet nie w Europie, tylko żeby pojechało do krajów, gdzie go już zaczyna brakować - zaznaczył. Minister został dopytany, czy rozwiązaniem będzie system licencyjny.