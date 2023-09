W wywiadzie udzielonym na marginesie spotkania G20 w Delhi, Lula powiedział, że Putin zostanie zaproszony na przyszłoroczny szczyt. Lula zadeklarował, że sam planuje wziąć udział w spotkaniu państw rozwijających się BRICS, które odbędzie się w Rosji przed spotkaniem w Rio.

- Wierzę, że Putin może z łatwością przyjechać do Brazylii - powiedział Lula. - Mogę powiedzieć, że jeśli będę prezydentem Brazylii, a on przyjedzie do Brazylii, nie ma możliwości, by został aresztowany - dodał.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina w marcu, oskarżając go o zbrodnię wojenną polegającą na nielegalnym deportowaniu setek dzieci z Ukrainy. Rosja zaprzeczyła, by jej siły zaangażowały się w zbrodnie wojenne lub przymusowo porywanie ukraińskich dzieci.

Szczyt G20 bez Putina. Ławrow reprezentuje Rosję

Putin wielokrotnie opuszczał międzynarodowe spotkania i nie był obecny na spotkaniu G20 w Delhi. Na czele rosyjskiej delegacji stanął minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Brazylia jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego, który doprowadził do powstania MTK.