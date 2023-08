Augustyn: Lex Czarnek 3.0.? Politycy PiS-u znów straszą rodziców

Ustąpiono ws. kuratora, bo we dwóch wcześniejszych projektach miał on za duże uprawnienia, dzięki którym mógł wydawać decyzje wbrew radzie rodziców Urszula Augustyn, posłanka KO, była wiceminister edukacji

- Tak samo jest z "lex Czarnek 3.0". To już trzecie podejście do tego projektu, który mówi o tym, że trzeba wyrzucić organizacje pozarządowe ze szkół. Pomysłodawcy projektu chcą by szkoła była zamknięta i realizować tylko te zadania, które zleca jej ministerstwo edukacji pod światłym nadzorem kuratora oświaty. Organizacje pozarządowe, które robią masę dobrych rzeczy mają zostać wyrzucone, ale z wyjątkiem tych organizacji, które mają patronat pana prezydenta - wyjaśniła parlamentarzystka.

Augustyn: PiS chce straszyć rodziców "seksualizacją dzieci"

Była wiceminister zauważyła, że w projekcie pojawia się wyrażenie "seksualizacja dzieci", które jest kompletnie niezdefiniowane.

- Tak naprawdę trudno powiedzieć co rządzący chcieliby sobie wpisać w tym miejscu. Rządzący będą mogli podciągnąć pod to wszystko co wpadnie im do głowy. Rola kuratora została złagodzona o tyle, że kurator nie podejmuje już ostatecznej decyzji. Rada rodziców opiniuje we wszystkich sprawach i musi się z tym liczyć dyrektor szkoły, nauczyciele i rada pedagogiczna. Ustąpiono ws. kuratora, bo we dwóch wcześniejszych projektach miał on za duże uprawnienia, dzięki którym mógł wydawać decyzje wbrew radzie rodziców. W obecnym projekcie, cała energia PiS-u skupia się na tej seksualizacji. Politycy PiS-u chcieli wymyślić coś co przestraszy rodziców - zaznaczyła posłanka.

Augustyn odniosła się także praktyki legislacyjnej obecnego rządu.

- Przez dwie kadencje PiS-u w Sejmie wszystkie projekty były obywatelskie, albo poselskie. Najczęściej okazywało się, że poseł, który prowadzi ten projekt nie ma pojęcia o czym on jest. Projekty ustaw zawsze powstawały w ministerstwach, a później trafiały do Sejmu różnymi dziwnymi drogami. Właśnie po to, żeby nie robić konsultacji i przyśpieszyć proces. Wieczorem projekt trafia do Sejmu, a następnego dnia jest już uchwalony. To jest koszmarna praktyka legislacyjna - uważa polityk.