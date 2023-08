Niemcy wchodzą na podium największych gospodarek świata

Paradoksalnie na krótką metę słabość jena napędza japońską gospodarkę (w II kwartale tego roku osiągnęła nawet 6-proc. tempo wzrostu w skali roku), podczas gdy Niemcy zanurzyły się w recesji i mogą się okazać w tym roku jedyną z wielkich gospodarek świata, która zanotuje spadek dochodu narodowego.

Bo też silnik, który tak dobrze służył Niemcom przez minione dwie dekady, już nie działa. Był napędzany trzema czynnikami: niskimi kosztami nośników energii sprowadzanymi z Rosji, jazdą „na gapę” w NATO dzięki gwarancjom bezpieczeństwa Ameryki oraz masowemu eksportowi do Chin. Wojna w Ukrainie wszystko to gwałtownie przerwała. Co prawda na przełomie 2022 i 2023 r. Berlin uniknął załamania gospodarki z powodu odcięcia przez Kreml dostaw gazu, jednak nowe kontrakty na import LNG z Kataru czy USA są wyraźnie wyższe, co stawia pod znakiem zapytania konkurencyjność naszego zachodniego sąsiada.

Choć nie bez trudności Niemcy zaczęły też masowo zwiększać nakłady na obronę. Zapowiedział to już trzy dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji kanclerz Olaf Scholz. To było sedno „epokowej zmiany” (Zeitenwende). Z 314 mld dol. wymiany w ub.r. Niemcy pozostają jednak wciąż najbardziej uzależnionym od handlu z Chinami krajem zachodnim. Ale i to jest nie do utrzymania. Po bolesnym doświadczeniu porażki polityki wschodniej (Ostpolitik) i nadmiernego uzależnienia od Rosji Berlin rozpoczął proces ograniczenia ryzyka (de-risking) w relacjach z Chinami, próbując przenieść część inwestycji do mniej groźnych dla światowego pokoju krajów.

Sukces tylko na chwilę?

Lata polityki oszczędności za kanclerz Angeli Merkel (kraj nie może mieć większego deficytu budżetowego niż 0,35 proc. PKB) pozostawiły w fatalnym stanie infrastrukturę, w tym autostrady. Niemcy są też daleko w tyle w takich nowoczesnych technologiach, jak cyfryzacja gospodarki czy sztuczna inteligencja. A wzrost poparcia w sondażach dla skrajnie prawicowej AfD skłania do jeszcze większej ostrożności i tak już stroniącego od podejmowania ryzyka Olafa Scholza. Będzie mu tym trudniej przeprowadzić reformy o takim zasięgu, jak jego poprzednik z SPD Schröder, że stoi na czele złożonej aż z trzech ugrupowań koalicji (poza socjaldemokratami – liberalnej FDP i Zielonych).

Jest więc całkiem prawdopodobne, że Niemcy pozostaną na podium największych gospodarek świata krótko. Bank Narodowy Indii podał nawet datę, kiedy miałoby się to skończyć. Zdaniem Nowego Delhi chodzi o rok 2028. Wtedy to Indie miałyby przejąć trzecią pozycję na liście największych gospodarek świata, wciąż za USA i Chinami. Chodzi jednak o kraj z 16 razy większą ludnością.

Ale z podium może też strącić Niemcy Japonia. To dziś jedyny kraj świata, gdzie stopy procentowe pozostają ujemne. Bank centralny stara się w ten sposób pobudzić anemiczny od dziesięcioleci wzrost gospodarczy. Co prawda inflacja (3,5 proc. w skali roku) skoczyła wyraźnie powyżej celu inflacyjnego (2 proc.), jednak stanowi o wiele mniejsze zagrożenie dla stabilności finansów publicznych niż w przytłaczającej większości krajów zachodnich. Gdyby jednak bank centralny zaczął podnosić stopy procentowe, jen by się umocnił, być może nawet do poziomu 110–120 za dolara, gdzie przez lata się poruszał. Wówczas liczona w dolarach japońska gospodarka mogłaby się ponownie okazać większa od niemieckiej.