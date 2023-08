Wielbią Stalina: mężczyźni po 60., bez wyższego wykształcenia

Pozytywnie ocenia go 65 proc. badanych, a 20 proc. – negatywnie. Wyniki są niewiele wyższe od rezultatów badań innych ośrodków socjologicznych. Widać, że rosnąca od początku stulecia popularność „wodza” osiągnęła obecnie szczyt.

Nie lubią go – jak zwykle – osoby z wyższym wykształceniem i wyższymi dochodami.

- Budowanie współczesnym strategii politycznych na historycznych analogiach to niewdzięczne zadanie – skomentował pomysły APEK politolog Aleksiej Makarkin. – Swą popularność car Piotr i caryca Katarzyna zawdzięczają temu, że najwięcej miejsca zajmują w szkolnych podręcznikach do historii. A miłość do sekretarzy generalnych (Stalina i zajmującego czwarte miejsce Leonida Breżniewa-red.) to wyraz frustracji starszego pokolenia – wyjaśnia.

W marcu rządowy ośrodek socjologiczny WCIOM prowadził badania z których wynika, że spośród historycznych bohaterów Rosjanie najchętniej porozmawialiby też z carem Piotrem i oczywiście z Josifem Stalinem. Dopiero na trzecim miejscu był Aleksander Puszkin.

Pęknięte społeczeństwo

Jednak z kolejnych badań wyłania się obraz potężnego pęknięcia w rosyjskim społeczeństwie. Młodzież w wieku 18-24 lat (czasami do 30.) ma dokładnie odwrotne poglądy niż starsi powyżej 60 roku życia (a często i od 45 lat).