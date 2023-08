Stanisław Tyszka: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński chcą podwyższyć inflację

Tyszka był pytany czy 2 200 zł netto, czyli tyle, ile wynosić ma czternasta emerytura, którą zamierza wypłacić PiS, to kwota wystarczająco wysoka.



Reklama

Stanisław Tyszka o 14 emeryturze: Łapówka wyborcza

- To kolejna łapówka wyborcza. Myślę, że emeryci są jednym ze środowisk najbardziej oszukanych przez PiS, dlatego że PiS to ugrupowanie wysokiej inflacji. Inflacja uderza po kieszeniach najbardziej najbiedniejszych. A te emerytury wcale nie są u nas wysokie. Jeśli mamy skumulowaną inflację za ostatnie cztery lata 50 proc. to emeryci wszystkie te łapówki wyborcze, które otrzymują od PiS zazwyczaj przed wyborami, oddają natychmiast w sklepie - odparł.

Czytaj więcej Finanse Dodatkowe 755 zł od rządu w 14-tej emeryturze 2,2 tys. zł netto ma wynieść w tym roku 14-sta emerytura - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. To oznacza, że na świadczenie potrzebnych będzie o 4-5 mld zł więcej niż szacowano wcześniej.

- Przynajmniej połowa inflacji w Polsce jest winą PiS, polityki rozdawnictwa, nakręcania inflacji, polityki monetarnej NBP czyli zbyt długiego utrzymywania stóp procentowych na zbyt niskim poziomie. Ta drożyzna to jest wina PiS - trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie - mówił też Tyszka.