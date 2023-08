- Dzisiaj o godzinie 11 (nastąpi) podpisanie paktu senackiego. W końcu i nareszcie, i myślę, że w przeciwieństwie do PiS-u dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi do wyborów do Senatu. To w PiS dzisiaj się nadal kłócą, to w PiS nadal nie ma propozycji dotyczących Senatu. My dziś powiemy jasno i wyraźnie: opozycja demokratyczna jest gotowa wystawić swoich kandydatów i kandydatki w wyborach do Senatu.

Czym jest pakt senacki?

Tzw. pakt senacki to porozumienie na mocy którego jego uczestnicy w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu nie wystawiają przeciwko sobie kandydatów.

Taki pakt opozycja zawarła przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku i przyniósł on jej większość (51 mandatów) w Senacie.

Obecnie opozycja ma liczyć nawet na 60-65 mandatów do izby wyższej. Rozmowy na temat paktu senackiego, które toczyły się od wiosny, przeciągały się jednak, a w pewnym momencie Biedroń mówił nawet, że zostały zawieszone.