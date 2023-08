Atak partyjnych klonów. Polska 2050 to nie Polska 2050 Szymona Hołowni

Co zaskakujące, Bezpartyjni Samorządowcy, którzy podebrali nazwę ruchowi Karnowskiego, sami padli ofiarą kradzieży. Przed rokiem niewielka partia, działająca dotąd jako CyberPolska, zmieniła nazwę na Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska, w skrócie Bezpartyjni Samorządowcy. Prawdziwi Bezpartyjni Samorządowcy zapowiedzieli proces, ale ostatecznie udało im się dogadać z niewielką partią i ją przejąć.

Jednak to nie koniec ich kłopotów. 10 sierpnia PKW przyjęła zgłoszenie o utworzeniu komitetu wyborczego nazywającego się łudząco podobnie: Bezpartyjni. Stoi za nim partia Zbigniewa Witaszka, byłego posła Samoobrony.

Wysyp znanych nazwisk

Czy podszywanie się pod większego rywala ma jakikolwiek sens? – Takie triki już wielokrotnie były stosowane przy wyborach i zazwyczaj nie miały większego wpływu na wynik. Jedyne, w czym pomogły, to przyciągnięcie chwilowej uwagi mediów – mówi socjolog z UJ prof. Jarosław Flis.

Czasami doprowadzały jednak do rozproszenia głosów. Najbardziej znanym przypadkiem jest start Polskiej Partii Pracy do Sejmu w 2007 roku, która wystawiła cały wachlarz „znanych” nazwisk: Ziobrę, Buzka, Borowskiego, Oleksego, dwóch Kwaśniewskich i Olejniczaka. W rzeczywistości były to przypadkowe osoby, które ze znanymi politykami łączyły te same nazwiska, ale imiona – już nie. I niektóre z nich robiły świetne wyniki. Np. w Krakowie Stanisław Ziobro, górnik spod Pszczyny, zdobył aż 8 tys. głosów. Do Sejmu się nie dostał, bo PPP nie przekroczyła progu wyborczego.

Czy tym razem polityczne podróbki też mogą namieszać w wyborach? Zdaniem prof. Flisa, by do tego doszło, musiałyby zarejestrować listy w części okręgów, a najlepiej w całym kraju. To jednak jest bardzo trudnym zadaniem. Np. w 2019 roku PKW zarejestrowała aż 39 komitetów w wyborach do Sejmu. Ostatecznie listy wystawiło dziesięć, z czego połowa w co najmniej połowie okręgów.