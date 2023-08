- Byłem w Radiu Zet jakieś pół roku temu (dokładnie w styczniu br. - red.). Od tego czas PiS już zrobił spot ze zmanipulowaną moją wypowiedzią. On był wstawiony na strony Prawa i Sprawiedliwości. Teraz kawałek tego zmanipulowanego, poprzedniego spotu, wstawiają do spotu z pytaniem referendalnym. Każdego zachęcam: niech przesłucha tę rozmowę w całości - powiedział Bogusław Grabowski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Bogusław Grabowski: To są fragmenty mojej wypowiedzi posklejane po nowemu

Zdaniem ekonomisty 16-sekundowy fragment w spocie PiS został wyjęty z kontekstu. - Bogdan Rymanowski spytał się mnie, co może być prywatne, a nie co sprywatyzować. Ja na przykładzie Stanów Zjednoczonych mówiłem, co tam jest prywatne; mówiłem, że są prywatne mosty, wiadukty, lotniska - tłumaczył. - Każdy, kto to obejrzy ten spot po stronie opozycyjnej, będzie wiedział, że jest zmanipulowany, bo to jest pocięte. To są fragmenty mojej wypowiedzi posklejane po nowemu - przekonywał, zwracając uwagę, że „do elektoratu PiS nikt nie ma z takim przesłaniem dostępu”.



- Prawda jest dla PiS tylko po to, żeby ją wykrzywiać, zmanipulować i żeby od rana do nocy kłamać - ocenił Bogusław Grabowski.