Motyka mówił też, że prace nad listami wyborczymi Trzeciej Drogi nadal trwają.

Rzecznik PSL: Rolnicy nie mają gdzie sprzedać zboża przed żniwami

Rzecznik PSL był następnie pytany o nastroje na wsi przed żniwami.



- Myślę, że PiS już wie, że to właśnie przez oszukanie polskiej wsi nie będzie samodzielnie rządziło za kilka miesięcy. Próbuje ratować resztki wizerunku - ocenił. - Myślę, że ta zmiana w nastawieniu, przede wszystkim polityki zagranicznej wobec Ukrainy, wynika właśnie z nastrojów na polskiej wsi. PiS wie, że w tej sprawie nie stało po dobrej stronie. Dobre stosunki z Ukrainą nie stały na przeszkodzie temu, by ochronić polski rynek - dodał.



Motyka nawiązał tym samym do sporu między Polską a Ukrainą o wwóz do Polski ukraińskiego zboża, który Polska blokuje po tym, jak po zniesieniu ceł na produkty rolne z Ukrainy w UE, zboże z Ukrainy zapełniło polskie silosy co doprowadziło do rolniczych protestów.



- Dziś mamy zarówno problem na polskiej wsi, jak i kłopoty z Ukrainą - zauważył Motyka, który dodał, że "rolnicy na progu żniw nie mają gdzie sprzedać swojego zboża", "elewatory nie są puste, a powinny być", a "ceny są rekordowo niskie".