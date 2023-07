W niedzielę Aleksander Łukaszenko na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem powiedział, że najemnicy z Grupy Wagnera zaczęli "stresować" władze Białorusi, ponieważ chcą wyjechać na Zachód. - Może nie powinienem tak mówić, ale powiem, że wagnerowcy zaczęli nas stresować. Proszą o wyjazd na Zachód: "Pozwólcie nam jechać! - stwierdził. Dodał, że najemnicy Jewgienija Prigożyna mówili mu o "wycieczkach do Warszawy i Rzeszowa”. - Rzeszów jest dla nich nie do przyjęcia. Kiedy walczyli pod Artemowskiem (Bachmut -red.), wiedzieli, skąd pochodzi sprzęt wojskowy. Mają to w sobie: Rzeszów to kłopoty. Oczywiście zgodnie z umową trzymam ich w centrum Białorusi. Nie chciałbym ich tam przerzucać. Ponieważ ich nastroje są złe. I trzeba przyznać, że wiedzą, co się dzieje wokół Państwa Związkowego - mówił Łukaszenko.

Do słów białoruskiego prezydenta odniósł się rzecznik Departamentu Stanu USA. Jak zaznaczył podczas spotkania z mediami Matthew Miller, "Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra terytorium NATO".

Stany Zjednoczone odpowiadają Putinowi i Łukaszence

Matthew Miller powiedział na spotkaniu z mediami, że "jest tylko jeden kraj w regionie, który zademonstrował nie tylko zamiar, ale gotowość do inwazji na swoich sąsiadów i jest to Rosja, a nie Polska, czy inny kraj regionu". - Chcę powtórzyć, że nasz sojusz z Polską jest silny i jeśli będzie to konieczne, oczywiście będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO - zapewnił.

Wcześniej słowa Łukaszenki skomentował także amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW), którego analitycy zaznaczyli, że doniesienia tego rodzaju „to tylko element wojny informacyjnej, a rozmieszczone na Białorusi oddziały Grupy Wagnera nie są w stanie zagrozić ani Polsce, ani Ukrainie”. Zdaniem ISW "nic nie wskazuje na to, by bojownicy Wagnera dysponowali na Białorusi ciężkim uzbrojeniem niezbędnym do przeprowadzenia poważnej ofensywy przeciwko Ukrainie lub Polsce bez znacznego dozbrojenia”. Analitycy podkreślili również, że siły Wagnera na Białorusi nie stanowią żadnego zagrożenia militarnego dla Polski ani Ukrainy, "dopóki nie zostaną ponownie wyposażone w sprzęt zmechanizowany”. "Nawet wtedy nie stanowiłyby one znaczącego zagrożenia dla NATO” – podkreślono.