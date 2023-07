Rosja chce otworzyć uniwersytet w Gruzji

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Gruzja nie dołączyła do sankcji Zachodu wobec Kremla i zwiększyła swoją wymianę handlową z Rosją. Wznowiono też połączenia lotnicze pomiędzy krajami, zawieszone przez Władimira Putina jeszcze w 2018 roku. Relacje Gruzji z Zachodem i Ukrainą ochłodziła też sprawa byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego, więzionego w Gruzji od października 2021 roku.

W odróżnieniu od Ukrainy i Mołdawii w czerwcu ubiegłego roku Gruzja nie otrzymała statusu kandydata do Unii Europejskiej. Komisja Europejska przedstawiła władzom w Tbilisi 12 priorytetów, którymi mają się zająć. Chodzi m.in. o pluralizację życia politycznego, niezawisłość mediów, deoligarchizację i walkę z korupcją.

Propozycje te skrytykował ostatnio jeden z najbardziej wpływowych hierarchów Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego arcybiskup Jakub (Jakobaszwili).

- Co wy robicie? Jak z nami rozmawiacie? Co się dzieje? Jak wykorzystujecie ideę wstąpienia do UE? Dwukrotnie prawie urządziliście nam rewolucję i po co to wszystko? Przez te 12 zadań? Jeżeli dajecie nam zadania, to dajcie czas. Wskazano jesień po to, by jeszcze raz urządzić nam rewolucję? Po co wskazujecie terminy? - przemawiał podczas nabożeństwa, cytowany przez portal Ekhokavkaza. Zaprzyjaźniony z rządem w Tbilisi wysokiej rangi duchowny stwierdził, że jeżeli UE nie pomaga Gruzji, to „niech nie przeszkadza”.